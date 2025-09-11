Герцог Сассекский получил браслет на встрече с генеральным директором Superhumans Center Ольгой Рудневой. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм UNITED24Media.
Браслет, который принцу Гарри подарила Ольга Руднева, создал украинский ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry в сотрудничестве с Superhumans Center. На украшении есть его инициалы и надпись: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир".
Принц Гарри надел браслет Superhumans Center / Фото Getty Images
Церемонию награждения проводит благотворительная организация WellChild – она оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым людям. Герцог Сассекский является ее покровителем с 2007 года.
Как сообщает People, принц встретился с детьми, произнес речь и вручил награду Inspirational Child 4-6 Years девочке Эсме, которая родилась на 28 неделе беременности и перенесла 35 операций.
Гарри прибыл в Великобританию в понедельник, 8 сентября. Принц посетил часовню Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронена его бабушка. Мужчина отдал дань уважения королеве Елизавете II в третью годовщину ее смерти.
Когда принц Гарри посещал Украину?
10 апреля стало известно, что принц Гарри прибыл в Украину – его визит не анонсировали. Он посетил Superhumans Centre во Львове, где пообщался с ранеными украинскими военными.
Герцог Сассекский также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой, Романом Олексивым, который выжил после ракетного удара России по Виннице 14 июля 2022 года (мама мальчика погибла), и парамедиком Юлией Паевской с псевдонимом "Тайра".
Кроме того, во время визита Юлия Свириденко (ныне – премьер-министр Украины, тогда – первый вице-премьер и министр экономики Украины) вручила принцу Гарри пасхальную корзину. Пасху пекли бабушки из Сумской области, а писанки создала мать погибшей парамедика Ирины Цыбух Оксана.