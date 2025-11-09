Наприклад, принц Гаррі також має улюблену страву. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.
Дивіться також Володимир Великий не мав довгого волосся: історик розкрив, як він насправді міг виглядати
Що любить їсти принц Гаррі?
Кожен член королівської родини Великої Британії має свої вподобання в їжі. Принц Гаррі та принц Вільям дуже люблять піцу.
Вони особливо полюбляли цю страву, коли були дітьми. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді розповідав, що почав готувати піцу тільки після переїзду до Кенсінгтонського палацу. Це якраз і було пов'язано із тим, що Гаррі та Вільям особливо любили піцу.
Принц Гаррі любить їсти піцу / Фото Pexels
Вподобання членів королівської родини часто доволі прості, хоч вони, очевидно, мали можливість спробувати різні страви. Зокрема, у витончені зразки різних кухонь світу.
Що їсть Кейт Мідлтон?
Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою.
Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла. що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію, пише Express.
Якою була улюблена страва принцеси Діани?
- Принцеса Діана називала борщ своєю улюбленою стравою, але споживала його з доволі незвичними добавками.
- Готувати його варто було на курячому бульйоні, адже так він виходив найсмачнішим.
- Принцеса Діана здивувала також і тим, що саме вона любила додавати до борщу: молоко та грецький йогурт.