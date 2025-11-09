Наприклад, принц Гаррі також має улюблену страву. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Що любить їсти принц Гаррі?

Кожен член королівської родини Великої Британії має свої вподобання в їжі. Принц Гаррі та принц Вільям дуже люблять піцу.

Вони особливо полюбляли цю страву, коли були дітьми. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді розповідав, що почав готувати піцу тільки після переїзду до Кенсінгтонського палацу. Це якраз і було пов'язано із тим, що Гаррі та Вільям особливо любили піцу.



Принц Гаррі любить їсти піцу / Фото Pexels

Вподобання членів королівської родини часто доволі прості, хоч вони, очевидно, мали можливість спробувати різні страви. Зокрема, у витончені зразки різних кухонь світу.

Що їсть Кейт Мідлтон?

Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою.

Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла. що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію, пише Express.

Якою була улюблена страва принцеси Діани?