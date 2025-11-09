Например, принц Гарри также имеет любимое блюдо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Смотрите также Владимир Великий не имел длинных волос: историк раскрыл, как он на самом деле мог выглядеть

Что любит есть принц Гарри?

Каждый член королевской семьи Великобритании имеет свои предпочтения в еде. Принц Гарри и принц Уильям очень любят пиццу.

Они особенно любили это блюдо, когда были детьми. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказывал, что начал готовить пиццу только после переезда в Кенсингтонский дворец. Это как раз и было связано с тем, что Гарри и Уильям особенно любили пиццу.



Принц Гарри любит есть пиццу / Фото Pexels

Предпочтения членов королевской семьи часто довольно простые, хотя они, очевидно, имели возможность попробовать различные блюда. В частности, в изящные образцы различных кухонь мира.

Что ест Кейт Мидлтон?

Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.

Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию, пишет Express.

Каким было любимое блюдо принцессы Дианы?