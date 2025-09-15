В 1981 году пансионат Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped из Йоханнесбурга попросил знаменитостей рассказать о своих любимых блюдах, чтобы издать книгу, и принцесса Диана неожиданно назвала борщ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Почему принцесса Диана любила борщ?
В пансионат не ожидали получить письмо от принцессы Дианы, хотя и написали ей. Однако еще более неожиданным оказался ее ответ – она назвала своим любимым блюдом борщ с различными добавками.
Письмо принцессы Дианы / Фото Daily Mail
Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным. Принцесса Диана удивила также и тем, что именно она любила добавлять в борщ: молоко и греческий йогурт.
Как принц Гарри узнал о предпочтениях матери?
Недавно принц Гарри приезжал в Украину и 13 сентября встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Тот приготовил для него традиционные украинские блюда, однако это были не все подарки, рассказал он у себя в инстаграме.
Клопотенко принес на встречу письмо принцессы Дианы и подарил ее сыну банку заправки для борща, чтобы он не забывал этот вкус.
Какое блюдо ненавидела принцесса Диана?
- Принцесса Диана сначала любила лосось, но со временем ей это блюдо надоело из-за частого представления на официальных мероприятиях.
- По словам повара, его часто спрашивали, что любит есть принцесса Диана, когда она посещает официальные события. Он отвечал, что ей нравится лосось. Впоследствии принцесса Диана пришла к нему и сказала, что надеется, что на обед будет другое блюдо, потому что "везде подают лосось".
- Бывший королевский повар Даррен Макгрейди признал свою роль в частой подаче лосося и пытался исправить это, обновляя меню каждую неделю.