В 1981 году пансионат Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped из Йоханнесбурга попросил знаменитостей рассказать о своих любимых блюдах, чтобы издать книгу, и принцесса Диана неожиданно назвала борщ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Метро никогда не спит: что там происходит в ночные часы

Почему принцесса Диана любила борщ?

В пансионат не ожидали получить письмо от принцессы Дианы, хотя и написали ей. Однако еще более неожиданным оказался ее ответ – она назвала своим любимым блюдом борщ с различными добавками.



Письмо принцессы Дианы / Фото Daily Mail

Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным. Принцесса Диана удивила также и тем, что именно она любила добавлять в борщ: молоко и греческий йогурт.

Как принц Гарри узнал о предпочтениях матери?

Недавно принц Гарри приезжал в Украину и 13 сентября встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Тот приготовил для него традиционные украинские блюда, однако это были не все подарки, рассказал он у себя в инстаграме.

Клопотенко принес на встречу письмо принцессы Дианы и подарил ее сыну банку заправки для борща, чтобы он не забывал этот вкус.

Какое блюдо ненавидела принцесса Диана?