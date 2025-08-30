Бывший повар монаршей семьи Даррен Макгрейди рассказал, что было блюдо, которое она сначала очень любила, но потом оно ей надоело. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Hello!.

Какое блюдо принцесса Диана терпеть не могла?

По словам повара, его часто спрашивали, что любит есть принцесса Диана, когда она посещает официальные события. Он отвечал, что ей нравится лосось. Впоследствии принцесса Диана пришла к нему и сказала, что надеется, что на обед будет другое блюдо, потому что "везде подают лосось".

Конечно, она не знала, что это по совету бывшего королевского повара.



Принцессе Диане надоел лосось / Фото Pexels

Позже Макгрейди объяснил ей, что это он виноват в том, что ей всегда подавали лосось, поэтому потом бывший повар пытался исправить эту ошибку и еженедельно обновлял мне.

К слову, королева Елизавета II выбирала на обед жареную камбалу на подушке из шпината или цуккини, придерживаясь здорового питания. На ужин она предпочитала стейк из филе с грибным соусом и виски, а на десерт могла съесть шоколадный бисквит. Покойная королева была сторонницей здорового питания, поэтому чаще она выбирала именно полезную пищу, которая была богата питательными веществами.