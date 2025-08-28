Неудивительно, что она также имела любимый обед, который часто приходилось готовить ее поварам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на express.

Смотрите также Сын украинского гетмана был желанным гостем в доме Гете: почему его принимали с почестями

Что королева Елизавета II выбирала на обед?

Покойная королева была сторонницей здорового питания, поэтому чаще она выбирала именно полезную пищу, которая была богата питательными веществами. На обед она ела жареную камбалу на подушке из шпината или цуккини. Такой прием пищи имел мало калорий, но был богат белками.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, что покойная королева имела особую привязанность к стейку из филе в сочетании грибного соуса и виски на ужин. Он отметил, что ей особенно нравилось это блюдо в сочетании с олениной.



Королева Елизавета II любила полезную пищу / Фото GettyImages

Королева Елизавета II избегала пищи, которая могла нанести ей вред, поэтому почти никогда не употребляла картофель и макароны. В то же время она любила сладкое, поэтому на десерт могла съесть шоколадный бисквит.

К слову, королева Елизавета II любила, когда что-то шло не по плану. Саманта Коэн, бывшая помощница королевы считает время, проведенное с королевой, лучшим в своей жизни, поскольку Елизавета всегда была доброжелательной.