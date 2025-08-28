Не дивно, що вона також мала улюблений обід, який часто доводилось готувати її кухарям. Про це пише 24 Канал із посиланням на express.

Що королева Єлизавета ІІ обирала на обід?

Покійна королева була прихильницею здорового харчування, тож частіше вона обирала саме корисну їжу, яка була багато на поживні речовини. На обід вона їла смажену камбалу на подушці із шпинату або цукіні. Такий прийом їжі мав мало калорій, але був багатий на білки.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді розповів, що покійна королева мала особливу прихильність до стейка з філе у поєднанні грибного соусу та віскі на вечерю. Він зазначив, що їй особливо смакувала ця страва в поєднанні з олениною.



Королева Єлизавета ІІ любила корисну їжу / Фото GettyImages

Королева Єлизавета ІІ уникала їжі, яка могла завдати їй шкоди, тому майже ніколи не вживала картоплю та макарони. Водночас вона любила солодке, тому на десерт могла з'їсти шоколадний бісквіт.

До слова, королева Єлизавета II любила, коли щось йшло не за планом. Саманта Коен, колишня помічниця королеви вважає час, проведений з королевою, найкращим у своєму житті, оскільки Єлизавета завжди була доброзичливою.