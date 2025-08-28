Зокрема у домі Ґете бував син видатного українського гетьмана, а письменник присвятив йому один зі своїх творів. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на UAHistory.

Цікаво В українській історії була єдина імператриця: якою була її доля

Звідки Ґете знав сина українського гетьмана?

Мало хто знає, проте син українського гетьмана Пилипа Орлика, який є автором першої в історії Конституції, збудував військову кар'єру у Франції. Григорій, він же Григор, Орлик, був генералом французької королівської армії та зробив великий внесок у перемогу Франції у Семилітній війні.



Григор Орлик / Архівне зображення

У 1757 році в ході бойових дій генерал Орлик оселився у місті Франфуркт-на-Майні в домі цісарського радника Йоахіма Гаспара Ґете – батька відомого письменника. Автору "Фауста" тоді було тільки 8 років, проте постать Орлика неабияк вразила його. Пізніше, як кажуть дослідники, Ґете написав оповідання про подвиги Орлика, який не дожив до кінця війни й помер після важкого поранення. До слова, хрещеним батьком Григора Орлика був сам Іван Мазепа.

На цьому зв'язки Ґете з Україною не закінчувалися. Наприклад, він підтримував листування з медиком та письменником Іваном Орлаєм, що родом із Закарпаття.



Йоган Вольфганг фон Ґете / Архівне зображення

А у 1827 році Йоган Вольфганг фон Ґете був обраний почесним членом Ради Харківського університету. Того ж року українською було вперше перекладено його твір. Петро Гулак-Артемовський переклав українською мовою баладу "Рибалка".