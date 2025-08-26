Київська княгиня Євпраксія, онука Ярослава Мудрого, була імператрицею Священної Римської імперії. Проте доля її склалася трагічно. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на журнал "Локальна історія".

Що треба знати про імператрицю Євпраксію?

Євпраксія – молодша єдинокровна сестра Володимира Мономаха та онука Ярослава Мудрого. У доволі юному віці її видали заміж, за оцінками істориків їй було 14 – 16 років. Євпраксія стала дружиною молодого маркграфа Генріха Довгого з північної Саксонії. Однак шлюб тривав дуже недовго, через більше ніж рік Генріх раптово помер. Вдова маркграфа оселилася у саксонському жіночому монастирі Кведлінбург, де провела рік.

Тамтешня настоятелька Адельгайда, за однією з версій, дала Європаксії таке ж ім'я. А ще вона була сестрою імператора Священної Римської імперії Генріха IV, який теж на той час став вдівцем. Улітку 1088 року вже відбулися заручили Генріха з Адельгайдою, тобто Євпраксією. Не виключено, що цьому посприяла саме настоятелька монастиря. Наступного року відбулося весілля і Євпраксія під іменем Адельгайда була коронована як імператриця. Це був серйозний дипломатичний союз Священної Римської імперії та Русі.



Імператриця Євпраксія / Архівне зображення

Історичні хроніки стверджують, що через кілька років подружнього життя Генріх IV почав палати ненавистю до своєї дружини, пропонував придворним зґвалтувати її. Також змушував до цього свого сина від попереднього шлюбу. Аморальність імператора призвела до того, що від нього відвернувся син і невдовзі, після смерті новонародженого сина, втекла і Євпраксія.

Імператриця на церковному соборі публічно розповіла про пережите. Папа Римський відпустив її гріхи за публічну сповідь, а її чоловіка відлучили від церкви. При чому це сталося втретє. Після цього імператриця поневірялася по Італії та Угорщиною і повернулася до Києва. Цікаво, що офіційного розлучення не було, тому Євпраксія залишалася імператрицею до 1106 року, до смерті Генріха IV. Зголом вона постриглася у монахині й же 3 роки прожила у монастирі в столиці.