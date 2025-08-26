Киевская княгиня Евпраксия, внучка Ярослава Мудрого, была императрицей Священной Римской империи. Однако судьба ее сложилась трагически. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на журнал "Локальная история".

Что надо знать об императрице Евпраксии?

Евпраксия – младшая единокровная сестра Владимира Мономаха и внучка Ярослава Мудрого. В довольно юном возрасте ее выдали замуж, по оценкам историков ей было 14 – 16 лет. Евпраксия стала женой молодого маркграфа Генриха Долгого из северной Саксонии. Однако брак продлился очень недолго, спустя более чем год Генрих внезапно умер. Вдова маркграфа поселилась в саксонском женском монастыре Кведлинбург, где провела год.

Тамошняя настоятельница Адельгайда, по одной из версий, дала Европаксии такое же имя. А еще она была сестрой императора Священной Римской империи Генриха IV, который тоже к тому времени стал вдовцом. Летом 1088 года уже состоялась помолвка Генриха с Адельгайдой, то есть Евпраксией. Не исключено, что этому поспособствовала именно настоятельница монастыря. В следующем году состоялась свадьба и Евпраксия под именем Адельгайда была коронована как императрица. Это был серьезный дипломатический союз Священной Римской империи и Руси.



Императрица Евпраксия / Архивное изображение

Исторические хроники утверждают, что через несколько лет супружеской жизни Генрих IV начал пылать ненавистью к своей жене, предлагал придворным изнасиловать ее. Также заставлял к этому своего сына от предыдущего брака. Аморальность императора привела к тому, что от него отвернулся сын и вскоре, после смерти новорожденного сына, сбежала и Евпраксия.

Императрица на церковном соборе публично рассказала о пережитом. Папа Римский отпустил ее грехи за публичную исповедь, а ее мужа отлучили от церкви. Причем это произошло в третий раз. После этого императрица скиталась по Италии и Венгрии и вернулась в Киев. Интересно, что официального развода не было, поэтому Евпраксия оставалась императрицей до 1106 года, до смерти Генриха IV. Затем она постриглась в монахини и же 3 года прожила в монастыре в столице.