Павел Чубинский похоронен в родном Борисполе, а вот могила Михаила Вербицкого – за рубежом. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Украина инкогнита".
Где похоронен Михаил Вербицкий?
Автор музыки украинского гимна умер 7 декабря 1870 года в возрасте 55 лет. Случилось это в селе Млыны, где Вербицкий был настоятелем храма.
За 20 лет Михаил Вербицкий сменил несколько приходов, но в селе Млыны провел последние 15 лет своей жизни. Там и умер и похоронен возле местной церкви.
Сейчас Млины – территория Польши. Село расположено недалеко от границы с Украиной – в считанных километрах от пропускного пункта Краковец.
Могила Михаила Вербицкого / Фото Романа Маленкова
Как пишет Kyiv Post, по инициативе президента Виктора Ющенко над могилой Михаила Вербицкого построили часовню-пантеон, на которой появился трезубец. Часовню открыли в 2005 году. Могилу Вербицкого часто посещают украинцы, особенно 7 декабря, в годовщину смерти, и 4 марта – в день рождения автора украинского гимна.
Кто еще из известных украинцев похоронен за рубежом?
Немало известных украинских деятелей покоятся за рубежом, особенно, когда говорится о выдающихся фигурах прошлого века. После поражения освободительной борьбы и краха Украинской Народной Республики многие деятели выехали. Также много украинцев бежали в межвоенный и послевоенный период.
Так, например, Симон Петлюра похоронен в Париже, Степан Бандера – в Мюнхене.
