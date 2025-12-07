Павло Чубинський похований у рідному Борисполі, а от могила Михайла Вербицького – за кордоном. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Україна інкогніта".

Де похований Михайло Вербицький?

Автор музики українського гімну помер 7 грудня 1870 року у віці 55 років. Трапилося це у селі Млини, де Вербицький був настоятелем храму.

За 20 років Михайло Вербицький змінив кілька парафій, але в селі Млини провів останні 15 років свого життя. Там і помер і похований біля місцевої церкви.

Зараз Млини – територія Польщі. Село розташоване неподалік кордону з Україною – за лічені кілометри від пропускного пункту Краковець.

Могила Михайла Вербицького / Фото Романа Маленкова

Як пише Kyiv Post, за ініціативи президента Віктора Ющенка над могилою Михайла Вербицького побудували каплицю-пантеон, на якій з'явився тризуб. Каплицю відкрили у 2005 році. Могилу Вербицького часто відвідують українці, особливо 7 грудня, у роковини смерті, та 4 березня – в день народження автора українського гімну.

Хто ще з відомих українців похований за кордоном?