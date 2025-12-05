Іноземець подивився відео, яке вже не один рік є мемом для українців. Про це пише 24 Канал із посиланням на yana_kononiuk.

Що сказав іноземець?

Для перегляду обрали легендарне відео, де бабуся зателефонувала в поліцію, щоб спитати, котра година. Вона все ніяк не могла почути та вимагала відповіді. Своєю чергою, поліцейський хотів їй допомогти, проте у якийсь момент просто кричав на неї.

Іноземець відреагував на український мем: дивіться відео

Помітно, що іноземець задоволений тим, як він проводить час. Чоловік не стримує сміх та реагує доволі бурхливо. Його особливо смішить те, що офіцер дуже намагається допомогти бабусі та називає годину щоразу голосніше.

Що це за мем?

Мем про бабусю, яка не чує девʼята чи десята година, був завантажений понад 10 років тому.

Бабуся не чує, котра година: дивіться відео

Він досі є неймовірно впізнаваним серед українців. Фрази із цього відео стали крилатими, тому "Не чує баба" тепер можна почути доволі часто.

