Иностранец посмотрел видео, которое уже не один год является мемом для украинцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на yana_kononiuk.
Что сказал иностранец?
Для просмотра выбрали легендарное видео, где бабушка позвонила в полицию, чтобы спросить, который час. Она все никак не могла услышать и требовала ответа. В свою очередь, полицейский хотел ей помочь, однако в какой-то момент просто кричал на нее.
Иностранец отреагировал на украинский мем: смотрите видео
Заметно, что иностранец доволен тем, как он проводит время. Мужчина не сдерживает смех и реагирует довольно бурно. Его особенно смешит то, что офицер очень старается помочь бабушке и называет час каждый раз громче.
Что это за мем?
Мем о бабушке, которая не слышит девять или десять часов был загружен более 10 лет назад.
Бабушка не слышит, который час: смотрите видео
Он до сих пор является невероятно узнаваемым среди украинцев. Фразы из этого видео стали крылатыми, поэтому "Не слышит баба" теперь можно услышать довольно часто.
