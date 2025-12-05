Иностранец посмотрел видео, которое уже не один год является мемом для украинцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на yana_kononiuk.

Смотрите также Любила мужа, но ненавидела Украину: кто из писателей женился на "агентке" НКВД

Что сказал иностранец?

Для просмотра выбрали легендарное видео, где бабушка позвонила в полицию, чтобы спросить, который час. Она все никак не могла услышать и требовала ответа. В свою очередь, полицейский хотел ей помочь, однако в какой-то момент просто кричал на нее.

Иностранец отреагировал на украинский мем: смотрите видео

Заметно, что иностранец доволен тем, как он проводит время. Мужчина не сдерживает смех и реагирует довольно бурно. Его особенно смешит то, что офицер очень старается помочь бабушке и называет час каждый раз громче.

Что это за мем?

Мем о бабушке, которая не слышит девять или десять часов был загружен более 10 лет назад.

Бабушка не слышит, который час: смотрите видео

Он до сих пор является невероятно узнаваемым среди украинцев. Фразы из этого видео стали крылатыми, поэтому "Не слышит баба" теперь можно услышать довольно часто.

Почему в сети распространяется тренд о кролике с часами?