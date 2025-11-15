Люди знімають відео із різними моментами життя та пишуть про "кролика з годинником". Що означає цей тренд розбирався 24 Канал.

Чому люди знімають про "кролика з годинником"?

Користувачі запустили новий тренд. Вони викладають відео, де живуть своє звичне життя, а потім пишуть, що "ще не знали, що кролик із годинником був так близько". Ці ролики набирають багато переглядів, лайків та коментарів.

Кролик із годинником слугує нагадування про те, що ніщо не вічне: і хороше, і погане. Тому, ймовірно, після моментів, які показані на відео, щось ставалось. Наприклад, є відео, яке відгукнеться всім українцям.

Іноді ці відео мають більш особистий характер і люди ділять моментами, які є більш персоналізованими. Варто наголосити, що кролик може приходити і перед поганими моментами, однак і перед хорошими теж.

Білий кролик із годинником – це персонаж відомого твору Льюїса Керола "Аліса у країні див". У Вікіпедії мовиться, що книга вийшла у 1865 році, проте з того часу не стихають обговорення сенсів, які заклав автор. Книга надихнула багатьох на створення власних творів чи унікальних інтерпретацій. Це тренд – один із багатьох способів переосмислення.

