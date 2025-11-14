Під час передпродажу книги Ілларіон Павлюк зареєструвався у Threads. Поступово соцмережа перетворилася на майданчик з обговорення "Книги Еміля" й автор не залишився осторонь. Що пише Павлюк у коментарях та як на це реагує мережа – розповідає 24 Канал.

Як Павлюк став зіркою соцмереж?

Днями Ілларіон Павлюк почав коментувати дописи, де користувачі обговорювали його нову книгу чи питали щось про "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Пізніше, коли перші щасливчики отримали "Книгу Еміля" і ділилися тим, що їм все незрозуміло в книзі, Павлюк долучався до обговорень, дискутував і жартував, що йому теж незрозуміло. Хоча в одному з коментарів письменник пожартував, що він 5 років писав книгу і не боявся її, тому читачам не варто боятися її читати.

І ось тепер у Threads з'явилася хвиля дописів про те, що якщо Павлюк прокоментує допис, то вони таки придбають "Книгу Еміля". В одному з коментарів письменник пожартував, що саме так він став продавцем року.

А ще тепер Ілларіон Павлюк знає пісню "Смарагдове небо". Це так, між іншим.

Коментарі Павлюка здійснюють фурор / Скриншоти

Користувачі мережі в захваті від коментарів письменника, дехто відкрив його для себе після того, як він став зіркою Threads, інші ж таки піддалися спокусі передзамовити книгу.

Як люди реагують на коментарі Павлюка / Скриншоти

Чому "Книга Еміля" унікальна у творчості Павлюка?

Люди, які давно знайомі з творчістю Ілларіона Павлюка, чекали на появу нової книги аж 5 років, адже "Я бачу, вас цікавить пітьма" вийшла ще у 2020 році. І це четверта книга автора.

"Білий попіл", "Танець недоумка" і "Я бачу, вас цікавить пітьма" були написані російською мовою і перекладені перед публікацією. "Книга Еміля" ж написана українською.

Сам Павлюк в інтерв'ю Еммі Антонюк зізнався, що вважає, що через русифікацію у нього вкрали мову і тому значну частину свого життя він був російськомовним. Проте він повернув собі рідну мову, доказом чого є книга.

Що треба знати про "Книгу Еміля"?