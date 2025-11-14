Во время предпродажи книги Илларион Павлюк зарегистрировался в Threads. Постепенно соцсеть превратилась в площадку по обсуждению "Книги Эмиля" и автор не остался в стороне. Что пишет Павлюк в комментариях и как на это реагирует сеть – рассказывает 24 Канал.

Как Павлюк стал звездой соцсетей?

На днях Илларион Павлюк начал комментировать сообщения, где пользователи обсуждали его новую книгу или спрашивали что-то о "Я вижу, вас интересует тьма".

Позже, когда первые счастливчики получили "Книгу Эмиля" и делились тем, что им все непонятно в книге, Павлюк присоединялся к обсуждениям, дискутировал и шутил, что ему тоже непонятно. Хотя в одном из комментариев писатель пошутил, что он 5 лет писал книгу и не боялся ее, поэтому читателям не стоит бояться ее читать.

И вот теперь в Threads появилась волна сообщений о том, что если Павлюк прокомментирует сообщение, то они таки приобретут "Книгу Эмиля". В одном из комментариев писатель пошутил, что именно так он стал продавцом года.

А еще теперь Илларион Павлюк знает песню "Изумрудное небо". Это так, между прочим.

Комментарии Павлюка производят фурор / Скриншоты

Пользователи сети в восторге от комментариев писателя, некоторые открыли его для себя после того, как он стал звездой Threads, другие же поддались соблазну предзаказать книгу.

Как люди реагируют на комментарии Павлюка / Скриншоты

Почему "Книга Эмиля" уникальна в творчестве Павлюка?

Люди, которые давно знакомы с творчеством Иллариона Павлюка, ждали появления новой книги аж 5 лет, ведь "Я вижу, вас интересует тьма" вышла еще в 2020 году. И это четвертая книга автора.

"Белый пепел", "Танец слабоумного" и "Я вижу, вас интересует тьма" были написаны на русском языке и переведены перед публикацией. "Книга Эмиля" же написана на украинском.

Сам Павлюк в интервью Эмме Антонюк признался, что считает, что из-за русификации у него украли язык и поэтому значительную часть своей жизни он был русскоязычным. Однако он вернул себе родной язык, доказательством чего является книга.

Что нужно знать о "Книге Эмиля"?