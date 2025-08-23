Сообщает 24 Канал со ссылкой на главного научного сотрудника Института истории Украины НАНУ Станислава Кульчицкого в интервью для OBOZ.UA.

Какой город на самом деле был первой столицей УССР?

Харьков часто ошибочно называют первой столицей советской Украины. На самом же деле эту роль сначала выполнял Киев.

После первого нашествия советской власти зимой 1917 – 1918 года, и после второго, следующей зимой сначала столицей советской Украины был Киев,

– объяснил Кульчицкий.

Он также рассказал, почему в 1919 году статус столицы получил именно Харьков.

"Во второй половине 1919 года, когда большевики разгромили Деникина и он начал отступать в направлении Крыма и Одессы, большевистская власть расположилась не в Киеве, который всегда считался национальной столицей Украины, а в Харькове. Потому что Харьков тогда был в значительной степени русифицирован, там жило много русских", – отметил он.

Таким образом, Харьков оставался столицей советской Украины до 1934 года.

По словам Кульчицкого, перенос столицы обратно в Киев состоялся по указанию Сталина. Все из-за того, что уже после Голодомора, миллионы украинцев были уничтожены, а остальные запуганы.

Поэтому Сталин уже не возражал и даже подсказал, чтобы в 1934 году провозгласить Киев столицей советской Украины,

– рассказал историк.

Итак, утверждение о том, что Харьков был первой столицей советской Украины, является мифом, который не соответствует историческим фактам.