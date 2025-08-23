Повідомляє 24 Канал з посиланням на головного наукового співробітника Інституту історії України НАНУ Станіслава Кульчицького в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Дивіться також У Дніпрі є вулиця, яку за понад 200 років ні разу не перейменовували: яка її назва та історія

Яке місто насправді було першою столицею УРСР?

Харків часто помилково називають першою столицею радянської України. Насправді ж цю роль спочатку виконував Київ.

Після першого нашестя радянської влади взимку 1917 – 1918 року, і після другого, наступної зими спочатку столицею радянської України був Київ,

– пояснив Кульчицький.

Він також розповів, чому у 1919 році статус столиці отримав саме Харків.

"В другій половині 1919 року, коли більшовики розгромили Денікіна і він почав відступати у напряму Криму і Одеси, більшовицька влада отаборилася не в Києві, який завжди вважався національною столицею України, а в Харкові. Тому що Харків тоді був значною мірою зросійщений, там жило багато росіян", – зазначив він.

Харків / Фото GattyImages

Таким чином, Харків залишався столицею радянської України до 1934 року.

За словами Кульчицького, перенесення столиці назад до Києва відбулося за вказівкою Сталіна. Усе через те, що вже після Голодомору, мільйони українців були знищені, а решта залякана.

Тому Сталін вже не заперечував і навіть підказав, щоби 1934 року проголосити Київ столицею радянської України,

– розповів історик.

Отже, твердження про те, що Харків був першою столицею радянської України, є міфом, який не відповідає історичним фактам.