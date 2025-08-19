Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Как тюрки называли Киев?

Алферов рассказал, что в 11 – 12 веках кыпчаки использовали к Киеву название Манкермен или Манкерман.

Кто такие кыпчаки Кыпчаки – это кочевой тюркский народ, который был особенно известен в 11 – 12 веках.

Историк объяснил, что "Кермен" или "Керман" – тюркское слово, слово, которым обозначали город-крепость, а "ман" – большое. То есть Манкермен буквально переводится как "большой город".

Впоследствии от кыпчаков это название позаимствовали монголы, и оно распространилось на восточный мир. Тогда в восточных атласах Киев начали обозначать как Манкермен.

Манкермен / Карта Фра Мавро 1459 года

Именно из них это название позаимствовали западные географы. Однако они перекрутили это название на свой лад. Именно поэтому в западных атласах встречаются варианты – Маккарми или Магроман.

Интересно, что тюрки использовали название Манкермен в отношении Киева вплоть до 18 века.

К слову, викинги также имели собственное название для Киева. Они называли украинскую столицу Кенугард.