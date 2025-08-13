Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Какое название викинги дали Киеву?

Алферов рассказал, что в скандинавских сагах Киев упоминается под совсем другим названием – Кенугард.

Это название встречается, в частности, в "Саге об Эймунде". Историк объяснил, что в древнескандинавском языке "гард" означает крепость или город, а "Кенугард" может толковаться как "город лодок". Это объясняется тем, что Киев был крупным торговым портом на пути "из варягов в греки".

Викинги называли Киев по-своему / Фото "WEB Навигатор"

Есть и другая версия, согласно которой, "Кенугард" – это калька с названия Киенов, то есть "город Киева".

К слову, у Киева есть еще одно название – Самбатас. Интересно, что оно упоминается только в трактате византийского императора Константина VII Багрянородного "Об управлении империей", написанном примерно в 948 году. Историки до сих пор не могут разгадать, что она означала.