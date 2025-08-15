В частности интересно само название города. Вокруг этого вопроса среди ученых есть немало дискуссий. Какие есть версии происхождения названия города Часов Яр – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал Бахмут.In.UA.

Откуда появилось название Часов Яр?

Первым населенным пунктом на месте современного Часового Яра стало село Натальинское, которое появилось на картах 1830 года. Однако на той же карте есть балка с названием "овраг Чесов ярь".

Краевед Валерий Богуненко объяснил, что самыми популярными являются две версии происхождения названия города. Одна из них является тюркской – автором этой теории был академик Евгений Отин.

Есть мнения филолога, уже покойного, к сожалению, академика, бывшего декана филологического факультета Донецкого национального университета Евгения Степановича Отина о том, что это название имеет тюркское происхождение. Есть также версия, что топоним имеет происхождение от собственной фамилии "Часов". Его исторически носили люди, которые производили часы, часовщики,

Так выглядит Часов Яр сейчас / Фото Константина и Влады Либеровых

По словам Богуленко, еще одна популярная версия заключается в том, что большой яр растянулся по землям некоего помещика Часа. Правда, такого помещика не существовало, поэтому это скорее легенда. Сам же краевед поддерживает тюркскую версию, учитывая то, что в степях Донетчины длительное время были тюркоязычные народы.

Согласно версии Отина, название города происходит от слов "чаи-су", что означает "тихая вода" и слова "яр". То есть в переводе название города означает "тихий яр" или же "яр тихой воды".

Часов Яр, как и Покровск, является городом на линии фронта. Правда, в отличие от Покровска, Часов Яр сохранил свое аутентичное название. В то же время Покровск, который был основан как поселок Гришино, во время советской оккупации переименовывали в Постышево, Красноармейское и Красноармейск.