Эти "горы" имеют интересную историю и стали своего рода символом Донетчины, которая сейчас является эпицентром боевых действий. Что стоит знать о терриконах – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал "Это Интересно".

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Что такое терриконы?

Терриконы – это холмы, которые образовались в результате накопления отходов, которые остаются после добычи полезных ископаемых. В случае украинского Донбасса – после добычи угля. Несмотря на полную рукотворность терриконы стали символами промышленных регионов по всему миру, поэтому Украина не стала исключением.

Само же слово террикон в переводе с французского означает "насыпь". И это действительно насыпь пустой породы. Если говорить об угольном деле, то при добыче ископаемых немало породы идет на отходы. Ранее их разбрасывали хаотично, впоследствии же начали составлять их в определенном порядке, чтобы холмы держали форму. Чаще всего их составляют в форме конуса или пирамиды, однако часто можно увидеть терриконы со срезанной вершиной.



Терриконы в Донецкой области / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако терриконы являются опасными. Во-первых, они могут быть источником загрязнения вод и почв из-за вымывания вредных веществ из пустой породы. Во-вторых, из-за наличия остатков угля терриконы могут самовозгораться. Это приводит к образованию опасных газов и дыма. Однако человечество нашло способы с этим бороться – терриконы рекультивируют. Речь идет о стабилизации склонов, которые засаживают растениями. Некоторые терриконы превращают в зеленые зоны или парки отдыха. Однако это скорее зарубежная практика, ведь учитывая российско-украинскую войну превращение терриконов Донбасса в зеленые зоны сейчас невозможно.



Часто терриконы видно издалека / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Терриконы в украинском контексте стали частью культуры. О них часто вспоминают в литературе и музыке. Рукотворные горы стали символом Донбасса, ведь терриконы создают уникальный ландшафт, присущий исключительно этому региону и является олицетворением тяжелого труда шахтеров.