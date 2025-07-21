Ці "гори" мають цікаву історію та стали свого роду символом Донеччини, котра зараз є епіцентром бойових дій. Що варто знати про терикони – розповість 24 Канал з посиланням на портал "Це Цікаво".

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Що таке терикони?

Терикони – це пагорби, які утворилися внаслідок накопичення відходів, які залишаються після видобутку корисних копалин. У випадку українського Донбасу – після видобутку вугілля. Попри повну рукотворність терикони стали символами промислових регіонів по всьому світу, тому Україна не стала винятком.

Саме ж слово терикон у перекладі з французької означає "насип". І це справді насип порожньої породи. Якщо говорити про вугільну справу, то під час видобутку копалин чимало породи іде на відходи. Раніше їх розкидали хаотично, згодом же почали складати їх у певному порядку, щоб пагорби тримали форму. Найчастіше їх складають у формі конуса чи піраміди, проте часто можна побачити терикони зі зрізаною вершиною.



Терикони на Донеччині / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Проте терикони є небезпечними. По-перше, вони можуть бути джерелом забруднення вод і ґрунтів через вимивання шкідливих речовин з порожньої породи. По-друге, через наявність залишків вугілля терикони можуть самозайматися. Це спричиняє утворення небезпечних газів та диму. Проте людство знайшло способи з цим боротися – терикони рекультивують. Мова йде про стабілізацію схилів, які засаджують рослинами. Деякі терикони перетворюють на зелені зони чи парки відпочинку. Проте це радше закордонна практика, адже з огляду на російсько-українську війну перетворення териконів Донбасу на зелені зони зараз неможливе.



Часто терикони видно здалеку / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Терикони в українському контексті стали частиною культури. Про них часто згадують у літературі та музиці. Рукотворні гори стали символом Донбасу, адже терикони створюють унікальний ландшафт, притаманний виключно цьому регіону та є уособленням важкої праці шахтарів.