Олександр Усик продовжує привертати увагу до України та її історії. Що варто знати про Павла Скоропадського, образ якого відтворив український боксер – розповість 24 Канал з посиланням на Інститут історії України.

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Хто такий Павло Скоропадський?

Павло Скоропадський був нащадком давнього роду і його предок, Іван Скоропадський, був гетьманом України у XVIII столітті. Батько гетьмана був російським офіцером і Скоропадський теж будував військову кар'єру. Майбутній гетьман був учасником російсько-японської війни – він сам просив відправити його на фронт. До 1912 року дослужився до звання генерал-майора.

Також Павло Скоропадський брав активну участь у Першій світовій війні. На початку 1917 року він став командиром 34-го армійського корпусу імператорської армії, котра діяла на теренах України. Саме в цей період він зіштовхнувся з українським революційним рухом.

Цікаво, що Скоропадський народився в Німеччині і його рідною мовою була німецька. У дитинстві він багато часу проводив у місті Тростянець на Сумщині, вивчив російську мову та називав себе ще у 1917 році "істинно російською людиною".

Як Скоропадський став гетьманом

Коли в Росії влада від імператора перейшла до Тимчасового уряду, а в Україні з'явилася Центральна Рада, Павло Скоропадський ставився скептично до українських керівників, бо не поділяв соціалістичних ідей, які сповідували Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та інші керівники УЦР.

Водночас у жовтні 1917 року в Чигирині відбувся з'їзд Вільного козацтва, де нащадка гетьманського роду обрали отаманом за рішенням делегатів з 5 українських губерній та Кубані. Після більшовицького перевороту Скоропадський підтримав Центральну Раду.

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Однак більшовики почали війну проти України і вже невдовзі зайняли Київ. Відбити столицю допомогла Німеччина, котра погодилася допомагати в обмін на продовольство, чим не надто був вдоволений народ. Як результат – 29 квітня 1918 року під час Всеукраїнського з'їзду хліборобів прозвучала пропозиція обрати Павла Скоропадського новим українським гетьманом. Центральну раду фактично розігнали німці, а Скоропадський очолив Українську державу.



Молебень на Софійській площі після проголошення Скоропадського гетьманом / Фото istoryk.in.ua

Як Скоропадський керував державою

Гетьманська держава отримала визнання від союзників Австро-Угорщини та Німеччини. У внутрішній політиці Скоропадський приділяв багато уваги освіті та соціальним питанням. За його наказами створена Українська академія наук, засновано університети в Києві та Кам'янці-Подільському і ще 160 гімназій.

Проте головною проблемою Скоропадського стало земельне питання. Він скасував закони УЦР про конфіскацію великих маєтків та зобов'язав селян повернути поміщицькі маєтки та відшкодувати збитки. В ідеалі гетьман планував втілити аграрну реформу й створити щось на зразок великих фермерських господарств, проте непевність становища не подобалася ні селянам, котрі бажали землі, ні поміщикам, котрі хотіли повернути своє майно.



Павло Скоропадський / Портрет Оксани Полтавець-Гуйди

Поразка Німеччини та Австро-Угорщини у війні та селянські антигетьманські настрої призвели до того, що у листопаді 1918 року спалахнуло антигетьманське повстання під проводом Директорії – нового найвищого органу УНР, який очолив Володимир Винниченко.

У грудні 1918 року гетьманат Павла Скоропадського був повалений. Гетьман емігрував до Німеччини. Після приходу нацистів до влади намагався бути обережним, а свого сина відправляв на переговори до Лондона, щоб отримати підтримку для української державності у випадку перемоги антигітлерівської коаліції.

У Німеччині Скоропадський активно підтримував українську діаспору, виступав на підтримку Карпатської України у 1939 році та Української Держави у 1941 році. У квітні 1945 року зазнав поранення під час бомбардування поблизу Мюнхена та помер унаслідок отриманих травм.

Переосмислення постаті Скоропадського

Російська пропаганда неодноразово закидала Павлу Скоропадському нацизм і підтримку Адольфа Гітлера, проте це бажання очорнити гетьмана, оскільки він є яскравим прикладом того, як людина може повернутися до власного коріння. Павло Скоропадський був нащадком козацького роду, величезний відрізок життя вважав себе росіянином, проте у певний момент повернувся до свого коріння. Ба більше, будучи гетьманом, дбав про розвиток освіти та культури.

Більшість сучасників оцінювали правління Скоропадського негативно, проте з історичної перспективи можна зробити висновки, що його правління дало Україні період стабільності в буремні часи та мав серйозний внесок в економічну, культурну, освітню та соціальні сфери

Олександр Усик знову привернув увагу до постаті українського гетьмана. Напередодні він з'явився з перевернутим прапором на рукаві. До речі, є легенди, що нібито Скоропадський "перевернув" український стяг, проте підтверджень цьому немає.