Александр Усик продолжает привлекать внимание к Украине и ее истории. Что стоит знать о Павле Скоропадском, образ которого воссоздал украинский боксер – расскажет 24 Канал со ссылкой на Институт истории Украины.

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Кто такой Павел Скоропадский?

Павел Скоропадский был потомком древнего рода и его предок, Иван Скоропадский, был гетманом Украины в XVIII веке. Отец гетмана был российским офицером и Скоропадский тоже строил военную карьеру. Будущий гетман был участником русско-японской войны – он сам просил отправить его на фронт. К 1912 году дослужился до звания генерал-майора.

Также Павел Скоропадский принимал активное участие в Первой мировой войне. В начале 1917 года он стал командиром 34-го армейского корпуса императорской армии, которая действовала на территории Украины. Именно в этот период он столкнулся с украинским революционным движением.

Интересно, что Скоропадский родился в Германии и его родным языком был немецкий. В детстве он много времени проводил в городе Тростянец на Сумщине, выучил русский язык и называл себя еще в 1917 году "истинно русским человеком".

Как Скоропадский стал гетманом

Когда в России власть от императора перешла к Временному правительству, а в Украине появилась Центральная Рада, Павел Скоропадский относился скептически к украинским руководителям, потому что не разделял социалистических идей, которые исповедовали Михаил Грушевский, Владимир Винниченко и другие руководители УЦР.

В то же время в октябре 1917 года в Чигирине состоялся съезд Вольного казачества, где потомка гетманского рода избрали атаманом по решению делегатов из 5 украинских губерний и Кубани. После большевистского переворота Скоропадский поддержал Центральную Раду.

Больше о пути Павла Скоропадского к власти в выпуске "Истории без мифов": смотрите видео

Однако большевики начали войну против Украины и уже вскоре заняли Киев. Отбить столицу помогла Германия, которая согласилась помогать в обмен на продовольствие, чем не слишком был доволен народ. Как результат – 29 апреля 1918 года во время Всеукраинского съезда хлеборобов прозвучало предложение избрать Павла Скоропадского новым украинским гетманом. Центральную раду фактически разогнали немцы, а Скоропадский возглавил Украинское государство.



Молебен на Софийской площади после провозглашения Скоропадского гетманом / Фото istoryk.in.ua

Как Скоропадский руководил государством

Гетманское государство получило признание от союзников Австро-Венгрии и Германии. Во внутренней политике Скоропадский уделял много внимания образованию и социальным вопросам. По его приказам создана Украинская академия наук, основаны университеты в Киеве и Каменце-Подольском и еще 160 гимназий.

Однако главной проблемой Скоропадского стал земельный вопрос. Он отменил законы УЦР о конфискации крупных имений и обязал крестьян вернуть помещичьи имения и возместить убытки. В идеале гетман планировал воплотить аграрную реформу и создать что-то вроде крупных фермерских хозяйств, однако неопределенность положения не нравилась ни крестьянам, которые хотели земли, ни помещикам, которые хотели вернуть свое имущество.



Павел Скоропадский / Портрет Оксаны Полтавец-Гуйды

Поражение Германии и Австро-Венгрии в войне и крестьянские антигетманские настроения привели к тому, что в ноябре 1918 года вспыхнуло антигетманское восстание под руководством Директории – нового высшего органа УНР, который возглавил Владимир Винниченко.

В декабре 1918 года гетманат Павла Скоропадского был свергнут. Гетман эмигрировал в Германию. После прихода нацистов к власти старался быть осторожным, а своего сына отправлял на переговоры в Лондон, чтобы получить поддержку для украинской государственности в случае победы антигитлеровской коалиции.

В Германии Скоропадский активно поддерживал украинскую диаспору, выступал в поддержку Карпатской Украины в 1939 году и Украинского Государства в 1941 году. В апреле 1945 года получил ранение во время бомбардировки вблизи Мюнхена и умер вследствие полученных травм.

Переосмысление фигуры Скоропадского

Российская пропаганда неоднократно обвиняла Павлу Скоропадскому нацизм и поддержку Адольфа Гитлера, однако это желание очернить гетмана, поскольку он является ярким примером того, как человек может вернуться к собственным корням. Павел Скоропадский был потомком казацкого рода, огромный отрезок жизни считал себя русским, однако в определенный момент вернулся к своим корням. Более того, будучи гетманом, заботился о развитии образования и культуры.

Большинство современников оценивали правление Скоропадского негативно, однако с исторической перспективы можно сделать выводы, что его правление дало Украине период стабильности в бурные времена и имел серьезный вклад в экономическую, культурную, образовательную и социальные сферы

Александр Усик снова привлек внимание к фигуре украинского гетмана. Накануне он появился с перевернутым флагом на рукаве. Кстати, есть легенды, что якобы Скоропадский "перевернул" украинский флаг, однако подтверждений этому нет.