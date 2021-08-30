Історик Олександр Алфьоров вивчає українську середньовічну та ранньомодерну історію, опублікував ряд документів. Серед них було і видання Конституції Пилипа Орлика 2010 року – одне з перших в сучасній історичній науці.

Біографія Пилипа Орлика від Олени Апанович Гетьман України емігрант Пилип Орлик

За яких обставин було укладено Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького?

Це був не простий час, час випробувань для української державності та українських еліт. Гетьман Іван Мазепа разом із Карлом ХІІ програли вирішальну битву із московським царем Петром під Полтавою. Шведсько-українська армія відійшла до турецької території.

Іван Мазепа та Карл XII Гетьман Війська Запорозького Іван Мазепа (1639-1709) та король Швеції Карл XII (1682-1718) стали союзниками під час Великої Північної війни (1700-1721). Тоді Швеція боролася за вплив на Балтиці з Московським царством, Саксонією, Річчю Посполитою та іншими державами. Іван Мазепа прагнув використати шведську підтримку, щоб позбутися впливу Москви. Поразка під Полтавою 1709 року спричинила формування української політичної еміграції в Європі.

Так легітимний володар України Іван Мазепа опинився у вигнанні. Це був перший український уряд в екзилі. Програна битва – не означало програну війну.

Конституція Пилипа Орлика / Фото Валентини Поліщук 24 канал

Що це означало для Івана Мазепи?

Після Полтавської битви для гетьмана Мазепи це був не простий момент. Для нас, людей ХХІ століття важко зрозуміти устрій держави ХVII-XVIII століття. Правлять монархи. Навіть якщо хтось з них і обраний, але все одно це Божі помазаники. Держави – це не кордони, а корони. Монархи могли бути незалежні, а могли бути й залежні. Це називалось терміном васалітет.

Універсали гетьмана Івана Мазепи / Фото Валентина Поліщук

Приміром, свого часу, англійські королі були васалами, тобто визнавали зверхність, французьких монархів. А французькі королі визнавали себе підданими Папи Римського. Така ієрархія середньовічної Європи з часом «розмивалась», набирала різних форм.

Мазепа був васалом московського царя Петра I. Розпочавши проти нього повстання, цар піддав гетьмана політичній анафемі – у такий спосіб розірвали васальну залежність. Іван Мазепа став незалежним володарем, та ціною цього стала втрата України.

Розвінчання міфу про Мазепу-зрадника Мазепа був і залишається зрадником?

Коли виникла ідея написати конституцію?

І от на турецькій території у Мазепи, як я міркую, виникає план підготувати документ, який би легалізував його легітимність. Та водночас цей документ мав визнати один з богопомазаних європейських династій, а саме Карл ХІІ.

Про повернення Конституції в Україну Повернулася додому: Конституцію Пилипа Орлика представили українцям

Дуже нестандартне рішення, яке було продиктоване зовнішніми та внутрішніми обставинами. Переконаний, що Мазепа розпочав написання того, що ми називаємо Конституцією Орлика. Проте, смерть видатного гетьмана унеможливила її завершення. Але й це стало причиною удосконалення документу.

Хто претендував на гетьманську булаву після смерті Мазепи?

Довгий час не могли вирішити хто стане наступним гетьманом – племінник Мазепи Андрій Войнаровський, прилуцький полковник Дмитро Горленко чи генеральний писар Пилип Орлик.

А ще ж був у тій ситуації й голос січовиків. Обранню Орлика гетьманом передували домовленості між учасниками політичного процесу – тобто майбутнім гетьманом, козацькою старшиною та січовиками.

Як виникла зрештою Конституція Пилипа Орлика?

У результаті 1710 року народився договір правлячої верстви, який регламентував їх обов’язки та зобов’язання і став механізмом системи стримування та противаг. Кожна зі сторін обмежила владу інших та прописала свої межі повноважень.

Сюжет про виставку Конституції Пилипа Орлика в Софії Київській

У такий спосіб була виокремлена судова гілка влади, значна кількість позицій унеможливлювало корупцію та зловживання посадами. Проте, що найцікавіше і що робить цей документ ще ціннішим – це був не просто договір між елітами. Сучасною мовою «договорняк».

Олександр Алфьоров поблизу булави Пилипа Орлика / Фото Валентина Поліщук 24 канал

Якими були її основні положення?

У документі регламентувалась діяльність економіки, соціального забезпечення вдів, сиріт та немічних, окреслювались загальні міжнародні позиції України, визначалась її територія та приналежність української православної церкви до Константинопольського патріархату, а не Московського. І, що дуже важливо, цей договір, окрім статей мав преамбулу. У ній викладається історія виникнення козацтва, його величі, занепаду та відродження.

Єгор Брайлян та Олександр Алфьоров поблизу Конституції Пилипа Орлика / Фото Валентина Поліщук 24 канал

Цікаво, що глибина історичної генеалогії козацтва у ній – 1000 років. Преамбула була своєрідним обґрунтуванням права нації на незалежність. Її розлогість у 1991 році була лаконічно повторена в «Акті проголошення незалежності України» фразами "Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною…", "продовжуючи тисячолітню традицію державотворення", "виходячи з права на самовизначення".

Яке значення цього документу для історії українського конституціоналізму?

Конституція Орлика була б не можливою, якби вона не стала продовженням багатосотрічної правової думки України. Від «Руської правди», через «Литовські Статути» та низки правових актів, що регулювали життєдіяльність міст і церкви. Конституція Орлика стала кульмінаційним правовим документом для свого часу. Між іншим, слід зауважити, що існує думка, що це суто теоретичний документ, який ніколи не діяв. Це не правда.

Про постать Пилипа Орлика в європейській історії від каналу Історія без міфів:

У 1711 році гетьман Пилип Орлик на чолі армії перейшов кордон та розпочав визвольну боротьбу. Похід, не дивлячись на звільнення багатьох населених пунктів, був невдалим і Орлик, згодом, відступив. Проте – зайшов він з військом на територію України, як гетьман, що діяв відповідно до підписаного документу! Кілька місяців він був гетьманом, на звільнених територіях і влада якого регламентувалась Конституцією, як і всі дії козацтва та місцевих адміністрацій!

Які положення Конституції не втратили актуальності за сучасних умов?

По-перше, положення з 1 Статті Конституції про те, що українська церква має повернутись під зверхність Константинопольського патріарха здійснилось лише у наш час. Через 308 років. Нагадаю, це події Помісного Собору 2018 року.

Олександр Алфьоров / Фото Валентина Поліщук 24 канал

Серед інших положень які актуальні до сьогодні – це боротьба з корупцією, єдність з Кримом, перемога над агресором – між іншим, одним й тим самим – тоді Московським царством, а нині Російською Федерацією.