Директорка заповідника Неля Куковальська зазначила, що Конституція Пилипа Орлика є унікальним документом, датованим 1710 роком. Вона вперше покинула Швецію.

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"Це перша у світі конституція. Потім була американська, польська та всі інші", – наголосила Куковальська.

Історична тяглість України

Виставка у "Софії Київській" стартувала 16 серпня та триватиме до 14 листопада. Окрім Конституції Орлика, на ній представлені Універсали гетьмана Івана Мазепи, гетьманська булава з міської бібліотеки Лінчопіна, мощехранительниця, або клейнод Гетьмана Івана Мазепи та інші раритетні експонати. Усі вони є оригінальними.

За словами директорки заповідника, головна концепція виставки – показати історичну тяглість України від часів Київської Русі до незалежності. Собор став символічним місцем, адже саме там зароджувалася Українська держава. У "Софії":

садили на престол князів і митрополитів;

приймали іноземні делегації;

діяла перша бібліотека на Русі.

"З іменем Пилипа Орлика пов'язана сама "Софія". Він працював писарем у канцелярії митрополита", – розповіла Куковальська.

Відкриття виставки з Конституцією Орлика: дивіться відео 24 каналу

Конституція Орлика актуальна донині

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що підготовка виставки – це приклад цікавої міжнародної колаборації. Символічності додає те, що відкриття припадає до святкування 30 річниці незалежності.



Ткаченко наголосив, що підготовка виставки є прикладом міжнародної колаборації / Фото 24 каналу

"У Конституції мовиться і про кордони України включно з Кримським ханством, і про те, що це окрема країна, відділена від Московії", – наголосив Ткаченко.



Кулеба: "Конституція приїхала додому" / Фото 24 каналу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Конституція пилипа Орлика 311 років не покидала територію Швеції. Переговори про повернення оригіналу в Україну тривали 13 років.

Конституція не просто кудись поїхала, вона приїхала додому. Це надзвичайно важливий момент для українців,

– заявив Кулеба.



Конституція Орлика містить європейські демократичні положення / Фото 24 каналу

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг зауважив, що Конституція Орлика унікальна, бо містить у собі фундаментальні для європейської демократії положення. Мовиться про:

розподіл влади;

право міст на самоврядування;

створення парламенту.

Сучасна виставка

При підготовці виставки використовували сучасні технології. Зчитавши QR-код, відвідувачі можуть переглянути каталог, який стане свого роду екскурсією виставкою. Біля кожного експоната також є QR-код з детальною інформацією про нього.

Конституція Пилипа Орлика стала "перлиною" виставки / Фото 24 каналу

Електронна екскурсія доступна українською, англійською та шведською мовами і мовою жестів. Екскурсоводи переконують, що кожен відвідувач побачить зв'язок старовинних експонатів із сучасною історією України.

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"Конституція Орлика відкрита на 1 – 3 статтях, що стосуються відновлення єдності з Константинопільським патріархатом, недоторканності кордонів України та відновлення союзу із Кримським ханством. Усі ці питання актуальні", – розповів дослідник В'ячеслав Корнієнко.