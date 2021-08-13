Міністр культури зазначив, що для нього було великою честю брати участь у перемовинах зі шведською стороною та домовитись про експонування Конституції з нагоди 30-річчя Незалежності нашої держави.

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Величезне щастя і гордість особисто бути присутнім під час її встановлення до експозиції. Це зворушливо, хвилююче та відповідально. Так і хотілось сказати "Ласкаво просимо додому",

– наголосив глава Мінкульту.

Конституція Пилипа Орлика

Це перша у світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління, в якій окреслювались державні кордони.

У документі вже тоді йшлося про цілісність і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою.

Встановили у Софії Київській

Латиномовна конституція буде представлена на шведській виставці "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII – XVIII століття" у Софії Київській.

Також на експозиції будуть ще 3 старовинних предмети тих часів:

Булава гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга.

Мощехранительниця – знак Гідності Голови Української Держави, або Клейнод Гетьмана Івана Мазепи;

Два оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Олександр Ткаченко додав, що побачити зможе кожен вже з 16 серпня.

До України прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика / Фото з фейсбуку Олександра Ткаченка

Текст публікації міністра культури Олександра Ткаченка:

До України вперше прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика, на який всі так чекали.

Для мене та команди МКІП було великою честю за дорученням президента брати участь у перемовинах зі шведською стороною та домовитись про її експонування з нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої держави.

І сьогодні величезне щастя і гордість особисто бути присутнім під час її встановлення до експозиції. Це зворушливо, хвилююче та відповідально. Так і хотілось сказати "Ласкаво просимо додому".

Чому документ такий унікальний? Це перша у світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління і в якій окреслювались державні кордони. У ній вже тоді йшлося про цілісніть і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою.

Латиномовна конституція буде представлена на шведській виставці "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII – XVIII століття" у Софії Київській.

Також на експозиції ще 3 старовинних предмети тих часів. Булава гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга. І ті, що зберігаються в Україні: Мощехранительниця – знак Гідності Голови Української Держави, або Клейнод Гетьмана Івана Мазепи. Два оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Побачити історичні експонати зможе кожен, вже з 16 серпня.