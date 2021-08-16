Директор заповедника Неля Куковальская отметила, что Конституция Пилипа Орлика является уникальным документом, датированным 1710 годом. Она впервые покинула Швецию.

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"Это первая в мире конституция. Потом была американская, польская и все остальные", – подчеркнула Куковальская.

Историческая преемственность Украины

Выставка в "Софии Киевской" стартовала 16 августа и продлится до 14 ноября. Кроме Конституции Орлика, на ней представлены Универсалы гетмана Ивана Мазепы, гетманская булава из городской библиотеки Линчопина, мощехранительница или клейнод Гетмана Ивана Мазепы и другие раритетные экспонаты. Все они являются оригинальными.

По словам директора заповедника, главная концепция выставки – показать историческую преемственность Украины от времен Киевской Руси до независимости. Собор стал символическим местом, ведь именно там зарождалось украинское государство. В "Софии":

сажали на престол князей и митрополитов;

принимали иностранные делегации;

действовала первая библиотека на Руси.

"С именем Пилипа Орлика связана сама "София". Он работал писарем в канцелярии митрополита", – рассказала Куковальская.

Открытие выставки с Конституцией Орлика: смотрите видео 24 канала

Конституция Орлика актуальна по сей день

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что подготовка выставки – это пример интересной международной коллаборации. Символичности добавляет то, что открытие приходится к празднованию 30 годовщины независимости.



Ткаченко отметил, что подготовка выставки является примером международной коллаборации / Фото 24 канала

"В Конституции говорится и о границах Украины, включительно с Крымским ханством, и о том, что это отдельная страна, отделенная от Московии", – подчеркнул Ткаченко.



Кулеба: "Конституция приехала домой" / Фото 24 канала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Конституция Пилипа Орлика 311 лет не покидала территорию Швеции. Переговоры о возвращении оригинала в Украину продолжались 13 лет.

Конституция не просто куда-то уехала, она приехала домой. Это чрезвычайно важный момент для украинцев,

– заявил Кулеба.



Конституция Орлика содержит европейские демократические положения / Фото 24 канала

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг отметил, что Конституция Орлика уникальна, так как содержит в себе фундаментальные для европейской демократии положения. Говорится о:

распределении власти;

праве городов на самоуправление;

создании парламента.

Современная выставка

При подготовке выставки использовали современные технологии. Считав QR-код, посетители могут посмотреть каталог, который станет своего рода экскурсией по выставке. Возле каждого экспоната также есть QR-код с подробной информацией о нем.

Конституция Пилипа Орлика стала "жемчужиной" выставки / Фото 24 канала

Электронная экскурсия доступна на украинском, английском и шведском языках, а также на языке жестов. Экскурсоводы уверяют, что каждый посетитель увидит связь старинных экспонатов с современной историей Украины.

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"Конституция Орлика открытая на 1–3 статьях, касающихся восстановления единства с Константинопольским патриархатом, неприкосновенности границ Украины и возобновления союза с Крымским ханством. Все эти вопросы актуальны", – рассказал исследователь Вячеслав Корниенко.