Историк Александр Алферов изучает украинскую средневековую и раннемодерную историю, опубликовал ряд документов. Среди них было и издание Конституции Пилипа Орлика 2010 года – одно из первых в современной исторической науке.

Биография Филиппа Орлика от Елены Апанович Гетман Украины эмигрант Пилип Орлик

При каких обстоятельствах был заключен Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского?

Это было не простое время, время испытаний для украинской государственности и украинских элит. Гетман Иван Мазепа вместе с Карлом XII проиграли решающую битву с московским царем Петром под Полтавой. Шведско-украинская армия отошла к турецкой территории.

Иван Мазепа и Карл XII Гетман Войска Запорожского Иван Мазепа (1639-1709) и король Швеции Карл XII (1682-1718) стали союзниками во время Великой Северной войны (1700-1721). Тогда Швеция боролась за влияние на Балтике с Московским царством, Саксонией, Польшей и другими государствами. Иван Мазепа стремился использовать шведскую поддержку, чтобы избавиться от влияния Москвы. Поражение под Полтавой в 1709 году стало причиной формирования украинской политической эмиграции в Европе.

Так легитимный обладатель Украины Иван Мазепа оказался в изгнании. Это было первое украинское правительство в изгнании. Проигранная битва – не означала проигранную войну.



Конституция Пилипа Орлика / Фото Валентины Полищук 24 канал

Что это означало для Ивана Мазепы?

После Полтавской битвы для гетмана Мазепы это был не простой момент. Для нас, людей XXI века трудно понять устройство государства ХVII-XVIII века. Правят монархи. Даже если кто-то из них и избранный, но все равно это Божьи помазанники. Государства – это не границы, а короны. Монархи могли быть независимы, а могли быть и зависимы. Это называлось термином вассалитет.



Универсалы гетмана Ивана Мазепы / Фото Валентина Полищук

К примеру, в свое время, английские короли были вассалами, то есть признавали превосходство, французских монархов. А французские короли признавали себя подданными Папы Римского. Такая иерархия средневековой Европы со временем "размывалась", набирала различных форм.

Мазепа был вассалом московского царя Петра I. Начав против него восстание, царь подверг гетмана политической анафеме – таким образом разорвали вассальную зависимость. Иван Мазепа стал независимым обладателем, и ценой этого стала потеря Украины.

Развенчание мифа о Мазепе-предателе Мазепа был и остается предателем?

Когда возникла идея написать конституцию?

И вот на турецкой территории у Мазепы, как я думаю, возникает план подготовить документ, который бы легализовал его легитимность. Но одновременно этот документ должен признать один из богопомазанных европейских династий, а именно Карл XII.

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Очень нестандартное решение, которое было продиктовано внешними и внутренними обстоятельствами. Убежден, что Мазепа начал писать то, что мы называем Конституцией Орлика. Однако, смерть выдающегося гетмана сделала невозможным ее завершение. Но и это стало причиной совершенствования документа.

Кто претендовал на гетманскую булаву после смерти Мазепы?

Долгое время не могли решить кто станет следующим гетманом – племянник Мазепы Андрей Войнаровский, прилуцкий полковник Дмитрий Горленко или генеральный писарь Пилип Орлик.

А еще был в той ситуации и голос сечевиков. Избранию Орлика гетманом предшествовали договоренности между участниками политического процесса – то есть будущим гетманом, казацкой старшиной и сечевиками.

Как возникла в конце концов Конституция Пилипа Орлика?

В результате в 1710 году родился договор правящего слоя, который регламентировал их обязанности и обязательства и стал механизмом системы сдержек и противовесов. Каждая из сторон ограничила власть других и прописала свои границы полномочий.

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Таким образом была выделена судебная ветвь власти, значительное количество позиций делало невозможным коррупцию и злоупотребление должностями. Однако, что самое интересное и делает этот документ ценным – это был не просто договор между элитами. Современным языком "договорняк".



Александр Алферов возле булавы Пилипа Орлика / Фото Валентина Полищук 24 канал

Какими были ее основные положения?

В документе регламентировалась деятельность экономики, социального обеспечения вдов, сирот и немощных, вырисовывались общие международные позиции Украины, определялась ее территория и принадлежность украинской православной церкви к Константинопольскому патриархату, а не Московскому. И, что очень важно, этот договор, кроме статей имел преамбулу. В ней излагается история возникновения казачества, его величия, упадка и возрождения.



Егор Брайлян и Александр Алферов вблизи Конституции Пилипа Орлика / Фото Валентина Полищук 24 канал

Интересно, что глубина исторической генеалогии казачества в ней – 1000 лет. Преамбула была своеобразным обоснованием права нации на независимость. Ее обширность в 1991 году была лаконично повторена в "Акте провозглашения независимости Украины" фразами "Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной...", "продолжая тысячелетнюю традицию государственного", "исходя из права на самоопределение".

Какое значение этого документа для истории украинского конституционализма?

Конституция Орлика была бы не возможной, если бы она не стала продолжением многосотлетней правовой мысли Украины. От "Русской правды", через "Литовские Уставы" и ряда правовых актов, регулирующих жизнедеятельность городов и церкви. Конституция Орлика стала кульминационным правовым документом для своего времени. Между прочим, следует заметить, что существует мнение, что это чисто теоретический документ, который никогда не действовал. Это не правда.

О фигуре Пилипа Орлика в европейской истории от канала История без мифов:

В 1711 году гетман Пилип Орлик во главе армии перешел границу и начал освободительную борьбу. Поход, несмотря на освобождение многих населенных пунктов, был неудачным и Орлик, впоследствии, отступил. Однако – зашел он с войском на территорию Украины, как гетман, что действовал в соответствии с подписанным документом! Несколько месяцев он был гетманом, на освобожденных территориях и власть которого регламентировалась Конституцией, как и все действия казачества и местных администраций!

Какие положения Конституции не потеряли актуальности в современных условиях?

Во-первых, положение с 1 статьи Конституции о том, что украинская церковь должна вернуться под покровительство Константинопольского патриарха осуществилось только в наше время. Через 308 лет. Напомню, это события Поместного Собора 2018 года.



Александр Алферов / Фото Валентина Полищук 24 канал

Среди других положений актуальные до сих пор – это борьба с коррупцией, единство с Крымом, победа над агрессором – между прочим, одним и тем же – тогда Московским царством, а ныне Российской Федерацией.