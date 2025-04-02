Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Почему Елизавета II радовалась, когда что-то шло не по плану

Саманта Коэн, которая 18 лет работала в королевском доме помощником личного секретаря покойной Елизаветы II, поделилась интересными фактами о ее характере и интересном жизненном принципе.

У королевы не было эго, ей было так комфортно, но она любила, когда что-то шло не так. Если торт не разрезался или табличка не открывалась, потому что все было так идеально организовано, и когда все шло не так – это украшало ее жизнь,

– рассказала Коэн.

Королева Елизавета II любила, когда что-то шло не так / Фото GettyImages

Саманта призналась, что время, проведенное рядом с Елизаветой, было лучшим в ее жизни, поскольку королева всегда относилась к ней доброжелательно.

"Я любила работу помощника личного секретаря королевы. Это были счастливые времена, потому что королева была в прекрасной форме", – поделилась женщина.

Она также рассказала, что Елизавета дала ей прозвище "Саманта Пантера" за ее серьезный подход к работе.

К слову, ранее стало известно, какими были слова королевы Елизаветы, когда она впервые увидела новорожденного принца Уильяма. Вероятно, чтобы поддержать принцессу Диану, она решила пошутила про уши малыша.