Колишній кухар монаршої родини Даррен Макгрейді розповів, що була страва, яку вона спочатку дуже любила, але потім вона їй набридла. Про це пише 24 Канал із посиланням на Hello!.

Дивіться також Про український прапор, герб і "компромісну" незалежність: інтерв'ю з істориком Ігорем Тодоровим

Яку страву принцеса Діана терпіти не могла?

За словами кухаря, його часто запитували, що любить їсти принцеса Діана, коли вона відвідує офіційні події. Він відповідав, що їй подобається лосось. Згодом принцеса Діана прийшла до нього і сказала, що сподівається, що на обід буде інша страва, бо "скрізь подають лосось".

Звісно, вона не знала, що це за порадою колишнього королівського кухаря.



Принцесі Діані набрид лосось / Фото Pexels

Пізніше Макгрейді пояснив їй, що це він винен у тому, що їй завжди подавали лосось, тому потім колишній кухар намагався виправити цю помилку та щотижня оновлював мені.

До слова, королева Єлизавета ІІ обирала на обід смажену камбалу на подушці зі шпинату або цукіні, дотримуючись здорового харчування. На вечерю вона надавала перевагу стейку з філе з грибним соусом та віскі, а на десерт могла з'їсти шоколадний бісквіт. Покійна королева була прихильницею здорового харчування, тож частіше вона обирала саме корисну їжу, яка була багато на поживні речовини.