Активная деятельность не прекращается в метро ни на минуту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок metro_kyiv.

Что происходит в метро ночью?

Каждую ночь метро готовят к новому дню. К этому привлекают более 600 работников. большинство работ по ремонту выполняют именно ночью, ведь тогда путь не под напряжением. Также роль играет то, что ночью метро не работает, поэтому там спокойно можно проводить ремонтные работы.

Ремонт важен для безопасности пассажиров. Именно ночью меняют шпалы и рельсы, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Также там проверяют важные системы.

Благодаря таким отлаженным процессам уже в 6:00 метро снова открывает свои двери для пассажиров.

