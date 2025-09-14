Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
Почему Украина не вступила в НАТО в 1954 году?
По словам историка, еще 71 год назад Украинская ССР имела шанс стать полноценным членом НАТО. Алферов рассказал, что 31 марта 1954 года советская делегация обратилась к Североатлантическому альянсу с неожиданным предложением.
Они предложили допустить в НАТО не только СССР, но и отдельно Украинскую и Белорусскую социалистические республики. Таким образом Москва стремилась создать иллюзию демократизации после смерти Сталина и повторить схему, по которой в ООН одновременно были представлены СССР, Украина и Беларусь.
Украина могла присоединиться к НАТО в 1954 году / Фото Shutterstock
Однако страны НАТО быстро поняли скрытые намерения Кремля и 7 мая 1954 года ответили отказом.
К слову, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, который возглавлял организацию с 1999 до 2004 года, в комментарии для The Guardian рассказал, что глава Кремля Владимир Путин также стремился к вступлению России в Альянс.
Робертсон рассказал, что во время встречи в 2000 году Путин прямо спросил: "Когда вы пригласите нас в НАТО?". В ответ тогдашний генсек объяснил, что для вступления подавать заявку, ведь Альянс никого не приглашает. Тогда российский лидер заявил, что Россия "не стоит в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения".
Почему Харьков ошибочно считают первой столицей УССР?
- Харьков часто называют первой столицей УССР, однако на самом деле эту роль сначала выполнял Киев. После прихода советской власти в 1917 – 1918 годах и второй раз – следующей зимой, именно Киев был столицей советской Украины.
- Только в 1919 году большевики перенесли столицу в Харьков. Это произошло после разгрома армии Деникина. Тогда большевики решили закрепиться не в Киеве, который всегда считался национальной столицей, а в более русифицированном Харькове.
- Харьков оставался столицей УССР до 1934 года. Тогда, по указанию Иосифа Сталина, этот статус вернули Киеву.