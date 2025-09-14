Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Смотрите также Затмила гетмана: кого считали самой красивой женщиной казацкой Украины

Почему Украина не вступила в НАТО в 1954 году?

По словам историка, еще 71 год назад Украинская ССР имела шанс стать полноценным членом НАТО. Алферов рассказал, что 31 марта 1954 года советская делегация обратилась к Североатлантическому альянсу с неожиданным предложением.

Они предложили допустить в НАТО не только СССР, но и отдельно Украинскую и Белорусскую социалистические республики. Таким образом Москва стремилась создать иллюзию демократизации после смерти Сталина и повторить схему, по которой в ООН одновременно были представлены СССР, Украина и Беларусь.

Украина могла присоединиться к НАТО в 1954 году / Фото Shutterstock

Однако страны НАТО быстро поняли скрытые намерения Кремля и 7 мая 1954 года ответили отказом.

К слову, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, который возглавлял организацию с 1999 до 2004 года, в комментарии для The Guardian рассказал, что глава Кремля Владимир Путин также стремился к вступлению России в Альянс.

Робертсон рассказал, что во время встречи в 2000 году Путин прямо спросил: "Когда вы пригласите нас в НАТО?". В ответ тогдашний генсек объяснил, что для вступления подавать заявку, ведь Альянс никого не приглашает. Тогда российский лидер заявил, что Россия "не стоит в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения".

Почему Харьков ошибочно считают первой столицей УССР?