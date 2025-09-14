Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.
Чому Україна не вступила до НАТО у 1954 році?
За словами історика, ще 71 рік тому Українська РСР мала шанс стати повноцінним членом НАТО. Алфьоров розповів, що 31 березня 1954 року радянська делегація звернулася до Північноатлантичного альянсу з несподіваною пропозицією.
Вони запропонували допустити до НАТО не лише СРСР, а й окремо Українську та Білоруську соціалістичні республіки. Таким чином Москва прагнула створити ілюзію демократизації після смерті Сталіна й повторити схему, за якою в ООН одночасно були представлені СРСР, Україна та Білорусь.
Проте країни НАТО швидко зрозуміли приховані наміри Кремля й 7 травня 1954 року відповіли відмовою.
До слова, колишній генсек НАТО Джордж Робертсон, який очолював організацію з 1999 до 2004 року, в коментарі для The Guardian розповів, що глава Кремля Володимир Путін також прагнув вступу Росії до Альянсу.
Робертсон розповів, що під час зустрічі у 2000 році Путін прямо запитав: "Коли ви запросите нас до НАТО?". У відповідь тодішній генсек пояснив, що для вступу подавати заявку, адже Альянс нікого не запрошує. Тоді російський лідер заявив, що Росія "не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення".
Чому Харків помилково вважають першою столицею УРСР?
- Харків часто називають першою столицею УРСР, однак насправді цю роль спершу виконував Київ. Після приходу радянської влади у 1917 – 1918 роках і вдруге – наступної зими, саме Київ був столицею радянської України.
- Лише у 1919 році більшовики перенесли столицю до Харкова. Це сталося після розгрому армії Денікіна. Тоді більшовики вирішили закріпитися не в Києві, який завжди вважався національною столицею, а в більш зросійщеному Харкові.
- Харків залишався столицею УРСР до 1934 року. Тоді, за вказівкою Йосипа Сталіна, цей статус повернули Києву.