Наприклад, один із видатних українських поетів тричі дивом уникав розстрілу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Хто з українських поетів уникнув розстрілу?

Володимир Сосюра, який народився на Донеччині та став одним із видатних поетів епохи, тричі опинявся під загрозою розстрілу, проте всі три рази його рятувало диво.

Першого разу поет опинився під загрозою розстрілу під час полону у денікінській армії. Він був бійцем армії Симона Петлюри, тому його хотіли розстріляти, але той, хто стріляв – промахнувся. Поета зазнав поранення, проте вижив.



Володимир Сосюра тричі уникав розстрілу / Фото Вікіпедії

Вдруге його могли розстріляти вже солдати Червоної армії. Він потрапив до полону до них, а через його зв'язки з "петлюрівцями" його життя опинилось під загрозою. У висновку солдати його просто відпустили. Ймовірно, причиною стала його відомість.

Втретє під загрозою смерті він опинився під час репресій письменників будинку "Слово". Він мав бути серед тих, кого радянська влада хотіла розстріляти, проте тоді він зміг цього уникнути, проте замість цього він опинився у психіатричній лікарні. Історики підтверджують, що він перебував там "за розпорядженням".

Що відомо про позицію Сосюри?

Володимир Сосюра – автор відомого вірша "Любіть Україну", однак саме він був заборонений. За ці рядки поета звинуватили у націоналізмі та переслідували до кінця життя.

Дослідники свідчать, що він сам писав, що "має дві душі". Так він переживав роздвоєння через свої погляди, адже він любив Україну, проте також був членом КПРС.

