Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Смотрите также Как СССР заставил Наталью Ужвий подписать "смертный приговор" Курбасу

Какая женщина во времена Гетманщины считалась самой красивой?

Алферов отметил, что сохранилось немного женских портретов из эпохи Гетманщины, поэтому сведения о них в основном происходят из рассказов.

Однако самой красивой женщиной эпохи Гетманщины считалась Анастасия Маркович. Она была вдовой Константина Голуба, а впоследствии женой будущего гетмана Ивана Скоропадского.

Анастасия Маркович / Портрет художницы Ольги Мордвиновой

Характер Насти был настолько боевым, что даже шутили: "гетман носит плахту, а Настя – булаву". Более того, ее даже прозвали "Настя-гетманиха".

Кто была самой богатой невестой в истории Украины?