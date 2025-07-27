Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.

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Кто считается самой богатой невестой в истории Украины?

По словам Алферова, если считать состояние городами и замками, то самой богатой невестой в истории Украины можно считать Гальшку Острожскую. Она была наследницей десятка городов, сотен сел и многочисленных замков в XVI веке.

Гальшка Острожская / Портрет Юрия Никитина

В то же время самой красивой невестой считают Анастасию Марковну Голуб, которая смогла покорить сердце гетмана Ивана Скоропадского.

Анастасия Марковна Голуб / Портрет Ольги Мордвиновой

Однако действительно самой богатой невестой в истории Украины можно считать Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции.

Ее приданое высчитывалось не в деньгах или красоте. Ее наследство для всех королей Франции было в том, что она имела, как верили, императорскую кровь,

– объяснил историк.

Анна Ярославна / Гравюра Якоба де Би

Секрет заключался в ее родословной. Дед Анны Ярославны – Владимир Великий – женился на сестре византийских императоров. Особенность этого брака в том, что Византия строго оберегала своих княгинь и запрещалось отдавать их в брак с чужеземными монархами.

"В Европе верили, что Анна – внучка византийской принцессы. Но ее отец Ярослав никогда не признался, что сам был от другой жены", – отмечает Алферов.