Например, станция метро "Шулявская" в Киеве также имеет свои тайны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео ТыКиев.

Что известно о станции метро "Шулявская"?

Ее возвели в 1960-х годах в местности, которая пропитана промышленными заводами. неудивительно, что там постоянно были бесконечные очереди на транспорт. Власти приняли решение о строительстве новой станции метро.

Станцию "Шулявскую" открыли 5 ноября 1963 года. Главная ее роль заключалась в том, чтобы перевозить рабочих с завода "Большевик", Укркабель и с мотоциклетного завода.

Что известно о "Шулявской": смотрите видео

Станция строилась быстро и экономно. Архитектура простая, пилонная конструкция без роскоши. В то же время при строительстве массивных мраморных колонн строители сталкивались с проблемами грунтовых вод. Поэтому "Шулявскую", в шутку, называли станцию над болотом.

С 1963 года она почти не изменилась. Станция до сих пор выглядит как капсула времени советской эпохи.

