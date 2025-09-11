Наприклад, станція метро "Шулявська" у Києві також має свої таємниці. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео ТиКиїв.
Що відомо про станцію метро "Шулявську"?
Її звели у 1960-х роках у місцевості, яка просякнута промисловими заводами. не дивно, що там постійно були нескінченні черги на транспорт. Влада ухвалила рішення про будівництво нової станції метро.
Станцію "Шулявську" відкрили 5 листопада 1963 року. Головна її роль полягала у тому, щоб перевозити робітників із заводу "Більшовик", Укркабель та з мотоциклетного заводу.
Станція будувалася швидко й економно. Архітектура проста, пілонна конструкція без роскоші. Водночас під час будівництва масивних мармурових колон будівельники стикались із проблемами ґрунтових вод. Через це "Шулявську", жартома, називали станцію над болотом.
З 1963 року вона майже не змінилася. Станція досі виглядає як капсула часу радянської епохи.
Що відомо про станцію "Університет"?
- Її відкрили ще у 1960 році, а назвали на честь університету імені Тараса Шевченка. Основна особливість станції у дизайні – вона обшита червоним мармуром і це не випадковість. Це відсилка до червоного корпусу університету.
- Також стіни станції прикрашені погруддями українських видатних діячів. Тут можна побачити Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Богомольця та Григорі Сковороду.
- Вихід зі станції веде до Ботанічного саду. Станція "Університет" розташована на глибині 30 метрів. Під час спуску складається враження, що це – підземний театр історії.