Свою сьогоднішню назву Запоріжжя отримало понад 100 років тому. Як називалося місто раніше і чому назву змінили – розповість 24 Канал з посиланням на Бібліотеку Запорізького національного університету.

Яку назву раніше мало Запоріжжя?

У 1770 році на місці сучасного Запоріжжя була закладена Олександрівська фортеця. Таку назву вона отримала, ймовірно, на честь князя Олександра Вяземського. Відповідно, місто отримало таку ж назву – Олександрівськ.

З 1770 і аж до 1921 року місто залишалося Олександрівськом, поки у лютому 1921 році не з'явилася пропозиція змінити назву міста на Олександівському повітовому з'їзді рад. Її підтримали і вже в березні того ж року місто отримало свою сьогоднішню назву – Запоріжжя. Цікаво, що в чернетках наказу про перейменування містилася інша форма назви – Запорізьк.



Вид на Запоріжжя / Фото constantine.enquist

У 1922 році рішення про перейменування засіданні 7-го об’єднаного губернського з’їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Катеринославщини та Запоріжжя. Там голова Запорізької міськради попросив офіційно підтримати рішення про перейменування, щоб позбутися імперської спадщини і прибрати ім'я князя з назви міста. Адже СРСР позиціонував себе як протилежність Російській імперії, хоч фактично був її продовженням.

Цікаво, що хоч і місто перейменували, та ще до 1934 року залізничні станції мали назву Олександрівськ-1 та Олександрівськ-2.

Хоча, як зауважують в ЗНУ, офіційної постанови про перейменування від Всеукраїнського центрального виконавчого комітету не було. Та все ж саме назва Запоріжжя стала офіційною для міста.

Запоріжжя хотіли перейменувати ще раз?