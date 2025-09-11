Свою сьогоднішню назву Запоріжжя отримало понад 100 років тому. Як називалося місто раніше і чому назву змінили – розповість 24 Канал з посиланням на Бібліотеку Запорізького національного університету.
Яку назву раніше мало Запоріжжя?
У 1770 році на місці сучасного Запоріжжя була закладена Олександрівська фортеця. Таку назву вона отримала, ймовірно, на честь князя Олександра Вяземського. Відповідно, місто отримало таку ж назву – Олександрівськ.
З 1770 і аж до 1921 року місто залишалося Олександрівськом, поки у лютому 1921 році не з'явилася пропозиція змінити назву міста на Олександівському повітовому з'їзді рад. Її підтримали і вже в березні того ж року місто отримало свою сьогоднішню назву – Запоріжжя. Цікаво, що в чернетках наказу про перейменування містилася інша форма назви – Запорізьк.
Вид на Запоріжжя / Фото constantine.enquist
У 1922 році рішення про перейменування засіданні 7-го об’єднаного губернського з’їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Катеринославщини та Запоріжжя. Там голова Запорізької міськради попросив офіційно підтримати рішення про перейменування, щоб позбутися імперської спадщини і прибрати ім'я князя з назви міста. Адже СРСР позиціонував себе як протилежність Російській імперії, хоч фактично був її продовженням.
Цікаво, що хоч і місто перейменували, та ще до 1934 року залізничні станції мали назву Олександрівськ-1 та Олександрівськ-2.
Хоча, як зауважують в ЗНУ, офіційної постанови про перейменування від Всеукраїнського центрального виконавчого комітету не було. Та все ж саме назва Запоріжжя стала офіційною для міста.
Запоріжжя хотіли перейменувати ще раз?
У червні 2023 року Нацкомісія зі стандартів державної мови опублікувала перелік з понад 1 400 населених пунктів, які рекомендувала перейменувати. Неочікувано для багатьох у переліку опинилося місто Запоріжжя.
Нацкомісія дала вказівку місцевій владі або обґрунтувати "доцільність збереження поточної назви, або запропонувати нову". Це обурило багатьох українців.
На тлі скандалу Нацкомісія оновила список міст та сіл, рекомендованих до перейменування та прибрала із нього місто Запоріжжя.