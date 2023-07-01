Про це свідчить оновлений перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам української мови. Його опублікували у п'ятницю 30 червня.
Зверніть увагу Міністр Лісовий гостро відреагував на пропозицію перейменувати Запоріжжя
Запоріжжя не перейменовуватимуть
Скорочення списку Національна комісія зі стандартів державної мови пояснила тим, що попередній перелік розбурхав пристрасті у суспільстві, тому Запоріжжя та інші населені пункти зникли з переліку для того, аби припинити їх.
Водночас у комісії відзначають, що їхні рекомендації були спрямовані на те, аби відбувся діалог, за участю представників місцевої влади, науковців-філологів, істориків та краєзнавців.
Національна комісія зі стандартів державної мови вважає, що оприлюднений раніше Перелік був сформований відповідно до букви і духу Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та спонукав до діалогу, учасниками якого повинні були стати представники територіальних громад, науковці-філологи, історики, краєзнавці, а результатом якого мало стати позбавлення українського топонімного середовища наслідків колоніального минулого,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином дискусія про перейменування Запоріжжя може вважатися завершеною – назви міста не змінюватимуть.
Ідея про перейменування Запоріжжя розбурхала скандал
- 22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала перелік з 1 400 населених пунктів, назви яких пропонували змінити задля виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
- Серед запропонованих найбільше резонансу викликали Запоріжжя та Бровари Київської області.
- Чимало українців негативно висловилися щодо перейменування Запоріжжя. Варто відзначити, що місцева влада проводила опитування у мережі щодо того, як повинне називатися місто – Запоріжжя чи Запорожжя.
- Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що перейменувати населений пункт можна тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують таке рішення. За його словами, Бровари і справді варто перейменувати на Броварі, але Запоріжжя – питомо українська назва.
- Міністр освіти Оксен Лісовий розкритикував результати роботи Національної комісії. Він не тільки закликав відмовитися від ідеї перейменування Запоріжжя, але й відзначив, що комісія запропонувала до перейменування низку населених пунктів тільки через корінь "красн" або "червн", які зазвичай вважають притаманними радянським топонімам. Однак, наприклад, селище Красне на Львівщині не назване так у часи радянської окупації, а має таку назву з XV століття.