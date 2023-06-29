Міністр при цьому наголосив: комісія вийшла за межі своїх повноважень. Адже питанням заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом мають займатися інші органи.

Читайте Непорозуміння чи повернення української назви: чи варто перейменувати Запоріжжя і Бровари

Лісовий гостро відреагував на пропозицію перейменувати Запоріжжя

Очільник МОН зазначив: комісія має формувати та оприлюднити перелік населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв'язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії),

– акцентував Лісовий.

І наголосив, що це рішення треба скасувати і напрацювати нове. І це мають зробити компетентні та уповноважені органи.

Згодом у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили, що вирішили розглянути питання про перейменування Запоріжжя після звернення від жителів міста. Очільник Мозгунов наголосив, що рішення комісії мають рекомендаційний характер.

Дивіться також Очільник МОН назвав сильні і слабкі сторони української освіти та розповів про основні реформи

Нацкомісія запропонувала перейменувати 1400 міст і сіл