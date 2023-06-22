Про це він розповів під час найбільшого освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього". І наголосив, що реалізація освітніх задумів має відбуватися із залученням експертів-освітян, передає 24 Канал.

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Якими є сильні та слабкі сторони української освіти

Лісовий наголосив: сильні сторони освіти – це люди. Саме вчителі є тією основою, навколо якої можна розбудовувати українську освіту. Так, у центрі освітньої політики буде людина: дитина, вчитель, викладач, студент, учень.

Міністр також додав, що посадовці та керівництво країни активно обговорюють, як повернути українських вчителів з-за кордону.

Натомість слабкою стороною освіти, за словами міністра, є соціальні стандарт та вигляд навчальних закладів. Також – недостатня залученість вчителів у моделювання освітніх програм.

Лісовий також переконаний, що потрібно створити нову культуру у закладі освіти. Зокрема, покращити соцстандарти, вигляд навчальних закладів та те, як почувається наша молодь у закладах освіти.

Як лікувати пострадянські травми освіти

Лісовий також заявив, що, на жаль, українська освіта однією ногою все одно залишається у тоталітарній парадигмі.

Ми частково є ще радянською освітою. За винятком ентузіастів, які зламали цей підхід і створили нову культуру у себе в закладі. Тому завдання також – дерадянізація культури закладів освіти,

– вважає міністр.

І наголошує: пострадянські травми України можна вилікувати тільки якісною освітою.

Які реформи реалізовують в освіті

Лісовий розповів і про виклики та реформи, які треба реалізувати в освітній сфері.

Сьогодні ми говоримо про 6 реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, вища освіта, наука та позашкілля. І 3 наскрізні реформи: євроінтеграція, цифровізація, заробітна плата. От такий виклик стоїть перед нами,

– резюмував очільник МОН.

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