Об этом он рассказал во время крупнейшего образовательного фестиваля "Учителя будущего". И подчеркнул, что реализация образовательных замыслов должна происходить с привлечением экспертов-просветителей, передает 24 Канал.

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Какие сильные и слабые стороны украинского образования

Лисовой отметил: сильные стороны образования – это люди. Именно учителя – это основа, вокруг которой можно развивать украинское образование. Так, в центре образовательной политики будет человек: ребенок, учитель, преподаватель, студент, ученик.

Министр также добавил, что чиновники и руководство страны активно обсуждают, как вернуть украинских учителей из-за границы.

В то же время слабой стороной образования, по словам министра, есть социальные стандарт и вид учебных заведений. Также – недостаточная вовлеченность учителей в моделирование образовательных программ.

Лисовой также убежден, что нужно создать новую культуру в учебном заведении. В частности, улучшить соцстандарты, вид учебных заведений и то, как чувствует себя наша молодежь в учебных заведениях.

Как лечить постсоветские травмы образования

Лисовой также заявил, что, к сожалению, украинское образование одной ногой все равно остается в тоталитарной парадигме.

Мы частично являемся еще советским образованием. За исключением энтузиастов, сломавших этот подход и создавших новую культуру у себя в заведении. Поэтому задача также – десоветизация культуры учебных заведений,

– считает министр.

И подчеркивает: постсоветские травмы Украины можно вылечить только качественным образованием.

Какие реформы реализуют в образовании

Лисовой рассказал и о вызовах и реформах, которые следует реализовать в образовательной сфере.

Сегодня мы говорим о шести реформах: дошколье, школа, старшая школа и профтех, высшее образование, наука и внешколье. И 3 сквозных реформы: евроинтеграция, цифровизация, заработная плата. Вот такой вызов стоит перед нами,

– резюмировал глава МОН.

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