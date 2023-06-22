Об этом он рассказал во время крупнейшего образовательного фестиваля "Учителя будущего". И подчеркнул, что реализация образовательных замыслов должна происходить с привлечением экспертов-просветителей, передает 24 Канал.
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Какие сильные и слабые стороны украинского образования
Лисовой отметил: сильные стороны образования – это люди. Именно учителя – это основа, вокруг которой можно развивать украинское образование. Так, в центре образовательной политики будет человек: ребенок, учитель, преподаватель, студент, ученик.
Министр также добавил, что чиновники и руководство страны активно обсуждают, как вернуть украинских учителей из-за границы.
В то же время слабой стороной образования, по словам министра, есть социальные стандарт и вид учебных заведений. Также – недостаточная вовлеченность учителей в моделирование образовательных программ.
Лисовой также убежден, что нужно создать новую культуру в учебном заведении. В частности, улучшить соцстандарты, вид учебных заведений и то, как чувствует себя наша молодежь в учебных заведениях.
Как лечить постсоветские травмы образования
Лисовой также заявил, что, к сожалению, украинское образование одной ногой все равно остается в тоталитарной парадигме.
Мы частично являемся еще советским образованием. За исключением энтузиастов, сломавших этот подход и создавших новую культуру у себя в заведении. Поэтому задача также – десоветизация культуры учебных заведений,
– считает министр.
И подчеркивает: постсоветские травмы Украины можно вылечить только качественным образованием.
Какие реформы реализуют в образовании
Лисовой рассказал и о вызовах и реформах, которые следует реализовать в образовательной сфере.
Сегодня мы говорим о шести реформах: дошколье, школа, старшая школа и профтех, высшее образование, наука и внешколье. И 3 сквозных реформы: евроинтеграция, цифровизация, заработная плата. Вот такой вызов стоит перед нами,
– резюмировал глава МОН.
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Во Львове продолжается самый большой фестиваль образования
- Во Львове на протяжении 22 – 23 июня проходит самый большой в Украине фестиваль образования "Учителя будущего".
- Мероприятие собрало более 2 тысяч педагогов и экспертов.
- Они обсуждают стратегию восстановления образования в нашем государстве и обучения в условиях войны.
- В общей сложности предусмотрели 11 панельных дискуссий с лучшими экспертами в сфере образования.
- К слову, в 2023 году мероприятие проходит в третий раз.
- В последний раз такое событие организовали во Львове в 2019 году.