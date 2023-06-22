Об этом глава Минобразования сказал во Львове во время крупнейшего образовательного фестиваля "Учителя будущего". Мероприятие, к слову, продолжается в течение 22 – 23 июня, передает 24 Канал.

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Лисовой анонсировал значительные инвестиции в украинское образование

Лисовой отметил, что настоящим успехом станет развитая, устоявшаяся система образования.

Несмотря на войну, образование ожидают значительные инвестиции,

– сообщил министр Лисовой.

И уточнил, что эти деньги будут направлены на:

зарплаты учителям;

модернизацию школ;

продолжение работы над старшей школой;

просмотр подходов к профтехобразованию.

Глава Минобразования при этом рассказал, что на прошлой неделе встречался с вице-президентом Еврокомиссии, который подтвердил: образование – это кровь страны, пишет "Освитория".

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Во Львове продолжается самый большой фестиваль образования