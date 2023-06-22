Про це очільник Міносвіти сказав у Львові під час найбільшого освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього". Захід, до слова, триває протягом 22 – 23 червня, передає 24 Канал.

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Лісовий анонсував значні інвестиції в українську освіту

Лісовий наголосив, що справжнім успіхом стане розвинена, стала система освіти.

Попри війну, освіту очікують значні інвестиції,

– повідомив міністр Лісовий.

І уточнив, що ці гроші спрямують на:

зарплати вчителям;

модернізацію шкіл;

продовження роботи над старшою школою;

перегляд підходів до профтехосвіти.

Очільник Міносвіти при цьому розповів, що минулого тижня зустрічався з віцепрезидентом Єврокомісії, який підтвердив: освіта – це кров країни, пише "Освіторія".

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У Львові триває найбільший фестиваль освіти