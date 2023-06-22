Про це очільник Міносвіти сказав у Львові під час найбільшого освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього". Захід, до слова, триває протягом 22 – 23 червня, передає 24 Канал.

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Лісовий анонсував значні інвестиції в українську освіту

Лісовий наголосив, що справжнім успіхом стане розвинена, стала система освіти.

Попри війну, освіту очікують значні інвестиції,
– повідомив міністр Лісовий.

І уточнив, що ці гроші спрямують на:

  • зарплати вчителям;
  • модернізацію шкіл;
  • продовження роботи над старшою школою;
  • перегляд підходів до профтехосвіти.

Очільник Міносвіти при цьому розповів, що минулого тижня зустрічався з віцепрезидентом Єврокомісії, який підтвердив: освіта – це кров країни, пише "Освіторія".

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У Львові триває найбільший фестиваль освіти

  • У Львові протягом 22 – 23 червня триває найбільший в Україні фестиваль освіти "Вчителі майбутнього".
  • Захід зібрав понад 2 тисячі педагогів та експертів.
  • Вони обговорюють стратегію відновлення освіти у нашій державі та навчання в умовах війни.
  • Загалом передбачили 11 панельних дискусій з кращими експертами у сфері освіти.
  • До слова, у 2023 році захід відбувається втретє.
  • Востаннє таку подію організували у Львові в 2019 році.