Зокрема, на думку членів Нацкомісії, назва міста Запоріжжя може не відповідати стандартам. Місцева влада має запропонувати свій варіант назви. Деталі розповідає 24 Канал.

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Через перейменування назв міст спалахнула дискусія

Так, фахівці-філологи та історики ЗВО з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендують перейменувати задля виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Зокрема, мовиться і про Запоріжжя та Бровари.

До прикладу, назва міста Запоріжжя, на думку членів комісії, може не відповідати лексичним нормам української мови і стосуватися російської імперської політики. Тож місцева влада має пів року, аби довести доцільність такої назви або ж запропонувати свою. В іншому разі Рада змінюватиме назву міста за рішенням вищезгаданої комісії. Зазначимо, що Національну комісію зі стандартів державної мови очолює Володимир Мозгунов.

Чимало українців уже висловилися негативно щодо перейменування Запоріжжя. Мешканці міста, зокрема, та інші громадяни України переконані, що у час повномасштабної війни прифронтове місто має важливіші проблеми.

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Чи варто перейменувати Запоріжжя та Бровари

Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: перейменувати населений пункт можна тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують таке рішення.

Так, за словами мовознавця, Бровари справді варто перейменувати.

До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місту змінили закінчення -и, щоб звучало, як у російській мові – Бровари. Тому справедливо повернути українську назву,

– наголосив Авраменко.