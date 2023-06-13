Такі слова у нашій мові є. Їх "легалізували", зокрема, після новацій в українському правописі у 2019 році.

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Які українські слова починаються на літеру "и"

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" нагадав, які слова починаються на літеру "и".

Раніше, за словами мовознавця, існувало відоме правило: слів на букву "и" не буває. Його знали навіть першокласники.

Але з 2019 року правопис узаконив кілька слів, що починаються на букву "и". Запам’ятайте їх:

службове слово "ич!" – Ич який хитрий! Ич яка гарна! дієслово "икати", тобто вимовляти "и" замість "і". допускають паралельні форми слів "Ирод" (Ірод), "ирій" (ірій). Кожен з цих варіантів правильний.

Ви запитаєте, хто ж це таке придумав? Так українці вимовляли ці слова здавна",

– акцентував мовознавець.

Отже написання вищезгаданих слів з буквою "и" правильне, уточнив Авраменко. І наголосив: дбаймо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно.

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