Такі слова у нашій мові є. Їх "легалізували", зокрема, після новацій в українському правописі у 2019 році.
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Які українські слова починаються на літеру "и"
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" нагадав, які слова починаються на літеру "и".
Раніше, за словами мовознавця, існувало відоме правило: слів на букву "и" не буває. Його знали навіть першокласники.
Але з 2019 року правопис узаконив кілька слів, що починаються на букву "и". Запам’ятайте їх:
- службове слово "ич!" – Ич який хитрий! Ич яка гарна!
- дієслово "икати", тобто вимовляти "и" замість "і".
- допускають паралельні форми слів "Ирод" (Ірод), "ирій" (ірій). Кожен з цих варіантів правильний.
Ви запитаєте, хто ж це таке придумав? Так українці вимовляли ці слова здавна",
– акцентував мовознавець.
Отже написання вищезгаданих слів з буквою "и" правильне, уточнив Авраменко. І наголосив: дбаймо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно.
До теми Тільки не "приносити вибачення": як правильно перепрошувати українською
Як правильно просити вибачення українською
- Нещодавно Авраменко назвав поширений помилковий вислів, який вживає чимало українців.
- Так, українці можуть часто казати "приносити свої вибачення".
- Але цей вислів є неправильним. Треба казати, що ви просите вибачення.